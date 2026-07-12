Nocturnes théâtrales au Clos Lucé – Sur les pas de Léonard de Vinci Château du Clos Lucé Amboise

Informations pratiques

Un spectacle musical familial où deux adolescents, Lisa et Léo, traversent les siècles pour se retrouver dans l’atelier de Léonard. Entre Louvre contemporain et Renaissance florentine, le spectacle explore transmission, émancipation et confiance en soi, avec une douzaine de chansons originales mêlant écriture actuelle et résonances italiennes.

À travers les parcours de Lisa et Léo, le spectacle aborde avec finesse des thèmes toujours actuels : la place des femmes dans la société, l’accès au savoir, la recherche de sa vocation ou encore la nécessité de croire en ses rêves malgré les obstacles. Face à un Léonard bienveillant et pédagogue, les deux adolescents apprennent à regarder l’avenir avec davantage d’assurance et découvrent que chacun peut trouver sa voie.

Fidèle à l’identité de la compagnie Coïncidences Vocales, le spectacle accorde une place essentielle à la musique. Les comédiens, également chanteurs, interprètent une douzaine de chansons originales mêlant écriture contemporaine et clins d’oeil aux sonorités de la Renaissance italienne. Ces chansons prolongent les émotions des personnages et offrent de véritables respirations poétiques au récit.

Mise en scène par William Mesguich, la création joue sur les allers-retours entre le Louvre contemporain et l’atelier de Léonard. Musique, lumière et projections vidéo accompagnent ce voyage entre les siècles, donnant vie aux croquis, aux machines volantes et aux inventions du génie florentin.