Amboise

Visite théâtralisée à la Pagode de Chanteloup

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le mercredi 15 juillet, profitez d’une visite théâtralisée de la Pagode de Chanteloup. La promenade musicale, les danses et les costumes d’époque vous plongeront au coeur du 18e siècle.

Le mercredi 15 juillet 2026, le duc de Choiseul, accompagné de deux amis, vous contera sa gloire et son exil sur ce domaine historique. Costumes d’époque, perruques et mots d’antan préparez-vous à voyager dans le temps grâce à des anecdotes captivantes et des danses traditionnelles qui vous transporteront à l’époque des Lumières.

Pour une immersion totale, les visiteurs sont vivement invités à se costumer.

Trois départs pour cette visite familiale 14h 15h30 17h

Réservation obligatoire, billetterie en ligne dès maintenant:

https://www.pagode-chanteloup.com/billetterie/ 17 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 20 97

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English : A dramatised tour of the Chanteloup Pagoda

On Wednesday 15 July, enjoy a dramatised tour of the Pagoda at Chanteloup. The musical walk, the dances and the period costumes will transport you back to the heart of the 18th century.

L’événement Visite théâtralisée à la Pagode de Chanteloup Amboise a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE AMBOISE