Pisteurs de la vie sauvage Amboise

Pisteurs de la vie sauvage
13 rue Etienne Martineau Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
2026-07-16
Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.
Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.
13 rue Etienne Martineau Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Let’s explore the forest, scan the riverbanks? looking for tracks and clues left by wildlife. If we find any footprints, we’ll cast them.
German :
Wir erforschen den Wald und die Flussufer, um nach Spuren und Hinweisen von Wildtieren zu suchen. Wenn wir Spuren finden, machen wir einen Abdruck davon.
Italiano :
Esploriamo la foresta, scrutiamo le rive del fiume alla ricerca di tracce e indizi lasciati dalla fauna selvatica. Se troviamo delle impronte, ne faremo un calco.
Espanol :
Exploremos el bosque, escudriñemos las orillas de los ríos… en busca de huellas y pistas dejadas por la fauna. Si encontramos alguna huella, haremos un molde con ella.
