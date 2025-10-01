Pisteurs de la vie sauvage Amboise

Pisteurs de la vie sauvage Amboise jeudi 16 juillet 2026.

13 rue Etienne Martineau Amboise Indre-et-Loire

Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.
13 rue Etienne Martineau Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02  resa@couleurs-sauvages.com

English :

Let’s explore the forest, scan the riverbanks? looking for tracks and clues left by wildlife. If we find any footprints, we’ll cast them.

German :

Wir erforschen den Wald und die Flussufer, um nach Spuren und Hinweisen von Wildtieren zu suchen. Wenn wir Spuren finden, machen wir einen Abdruck davon.

Italiano :

Esploriamo la foresta, scrutiamo le rive del fiume alla ricerca di tracce e indizi lasciati dalla fauna selvatica. Se troviamo delle impronte, ne faremo un calco.

Espanol :

Exploremos el bosque, escudriñemos las orillas de los ríos… en busca de huellas y pistas dejadas por la fauna. Si encontramos alguna huella, haremos un molde con ella.

