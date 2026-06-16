Noël au Pays des Châteaux Le Noël royal des animaux ! Amboise samedi 28 novembre 2026.

Amboise

Noël au Pays des Châteaux Le Noël royal des animaux !

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-28 09:00:00

fin : 2026-12-18 12:30:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-12-19

Profitant du départ temporaire de la Cour, les nombreux animaux de compagnie présents au château d’Amboise ont décidé d’organiser, secrètement, leurs propres festivités de Noël dans le logis royal.

DU 29 NOVEMBRE AU 4 JANVIER

Noël au Pays des Châteaux

Ô, beaux sapins

Comme chaque année, la magie de Noël a redonné vie aux âmes du grand peuple des sapins. En ce mois de décembre, certains de ses membres ont quitté leurs forêts pour rallier le château royal d’Amboise, parés de leurs plus belles tenues de fête. Dans les salles du logis royal, leurs imposantes silhouettes dévoilent des personnalités toutes singulières, composant de magnifiques tableaux pour les visiteurs. Le Sapin des songes et des rêves, le Sapin du chevalier sans peur, le Prince sylvestre de la nuit noire ou le Sapin qui voulait être roi… voilà quelques-uns des arbres fantastiques qui vous invitent à célébrer avec eux ce Noël 2025.

Parcours de Noël inclus dans le billet d’entrée du château. 17.3 .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Taking advantage of the Court’s temporary absence, the many pets at the Château d’Amboise decided to organize, in secret,, their own Christmas celebrations in the royal residence.

L’événement Noël au Pays des Châteaux Le Noël royal des animaux ! Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37