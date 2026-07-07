Informations pratiques

Loches

Noël au pays des châteaux les contes de la cité royale la belle et la bête

5, place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:30:00

fin : 2027-01-03 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28

À l’occasion de Noël au pays des châteaux, la Cité royale de Loches invite les visiteurs à plonger au cœur du conte intemporel La Belle et la Bête, paru pour la première fois en 1740 sous la plume de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, puis popularisé en 1756 par Jeanne Marie Leprince de Beaumont.

Entrez sans crainte… et laissez-vous guider par la magie du conte

À l’occasion de Noël au pays des châteaux, la Cité royale de Loches invite les visiteurs à plonger au cœur du conte intemporel La Belle et la Bête, paru pour la première fois en 1740 sous la plume de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, puis popularisé en 1756 par Jeanne Marie Leprince de Beaumont.

Depuis l’entrée du logis royal, chaque espace devient une scène vivante du récit, métamorphosé par la neige, les roses rouges, les décors et les jeux de lumière. Escalier enneigé, chambre de Belle, banquet enchanteur et final féerique composent une déambulation immersive, entre poésie, émotions et magie. Une expérience sensorielle unique au cœur d’un monument d’exception. 10.5 .

5, place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

%C0 To celebrate Christmas in the land of castles, the Royal City of Loches invites visitors to immerse themselves in the timeless fairy tale *Beauty and the Beast*, first publishedE8 in 1740 by Gabrielle Suzanne de Villeneuve, and later popularized in 1756 by Jeanne Marie Leprince de Beaumont.

L’événement Noël au pays des châteaux les contes de la cité royale la belle et la bête Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire