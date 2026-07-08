Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Noël au pays des châteaux les saveurs de la haute pâtisserie

19 rue du Château Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 10:00:00

fin : 2027-01-03 17:15:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour cette nouvelle édition de Noël au Pays des Châteaux, le château d’Azay-le-Rideau place la gastronomie au cœur de sa programmation. Chaque salle du monument est associée à un produit phare des repas de fête, mis en scène dans des décors raffinés, immersifs et parfois animés.

Pour cette nouvelle édition de Noël au Pays des Châteaux, le château d’Azay-le-Rideau place la gastronomie au cœur de sa programmation. Chaque salle du monument est associée à un produit phare des repas de fête, mis en scène dans des décors raffinés, immersifs et parfois animés.

À travers ce parcours inédit, les visiteurs découvrent l’univers des préparatifs de Noël et les savoir-faire qui façonnent les grandes tables de fête. Cette scénographie rend hommage aux artisans du goût et aux chefs dont la passion, l’exigence et la créativité font des repas de Noël des instants uniques de convivialité et d’émerveillement. Le château devient ainsi l’écrin d’une célébration gourmande où patrimoine et art de vivre se rencontrent. .

19 rue du Château Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

For this new edition of “Noël au Pays des Châteaux,” the Château d’Azay-le-Rideau is placing gastronomy at the heart of its program. Each room in the castle is associated with a signature dish from festive meals, presented in refined, immersive, and sometimes animated settings.

L’événement Noël au pays des châteaux les saveurs de la haute pâtisserie Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme