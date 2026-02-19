Noël au pays des châteaux Noël au pays des fées Chinon
Noël au pays des châteaux Noël au pays des fées Chinon samedi 28 novembre 2026.
Noël au pays des châteaux Noël au pays des fées
4 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:30:00
fin : 2027-01-03 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Exposition et animation sur le thème Noël au pays des fées
Exposition et animation sur le thème Noël au pays des fées 12.5 .
4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition and entertainment on the theme of Christmas in Fairyland
L’événement Noël au pays des châteaux Noël au pays des fées Chinon a été mis à jour le 2026-02-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme