Noël de la Tech – 4ème edition, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Noël de la Tech – 4ème edition Dimanche 6 décembre 2020, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-12-06T15:00:00+01:00 – 2020-12-06T18:00:00+01:00

Fin : 2020-12-06T15:00:00+01:00 – 2020-12-06T18:00:00+01:00

Pour la quatrième année consécutive, le Noël de la Tech est le rendez-vous des amateurs de sciences et d’innovations. Il met à l’honneur l’innovation française. Il montre la diversité des entreprises, leurs chemins créatifs jusqu’aux produits finis en proposant des produits high-tech pour adultes et enfants. Des stands, des animations, des interventions et interviews dans une ambiance conviviale, et pourquoi pas l’occasion de trouver un cadeau original pour les fêtes de fin d’année ?

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences http://cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Ce rendez-vous des amateurs de sciences met à l’honneur l’innovation française, la diversité des entreprises, leurs chemins créatifs jusqu’aux produits finis, high-tech, pour adultes et enfants. Sciences et société Evénements – Festicités