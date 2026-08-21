Noisy, un pas de côté, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand · Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Noisy, un pas de côté Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Participez à une balade littéraire, de la Mairie jusqu’à la Marne, animée par le collectif L’aiR Nu et Joachim Séné, écrivain noiséen.

Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 1 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7645-balade-urbaine-noisy-un-pas-de-cote-journees-du-patrimoine.html »}]

Balade littéraire