Nono La Grinta + 1ère partie 6PAR4 Laval
vendredi 18 décembre 2026 · 6PAR4 · Laval
Informations pratiques
Laval
Nono La Grinta + 1ère partie
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 28 – 28 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-19 01:00:00
Date(s) :
2026-12-18
La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre…
Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single Paris .
À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller ! .
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
La Grinta —does that mean determination, tenacity, or the will to win?
L’événement Nono La Grinta + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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