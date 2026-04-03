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NONO LA GRINTA LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

NONO LA GRINTA LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

NONO LA GRINTA LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux vendredi 6 novembre 2026.

Lieu : LE KUBB / LE TANGRAM - EVREUX

Adresse : 1, Avenue Aristide Briand

Ville : 27000 Evreux

Département : 27

Début : 2026-11-06

Fin : 2026-11-06

Heure de début : 20:00

NONO LA GRINTA Début : 2026-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27

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