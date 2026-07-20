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NORA HAMZAWI Place Armand Lanoux Perpignan

samedi 3 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan

NORA HAMZAWI Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
32 32 42 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

NORA HAMZAWI

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 42

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

L’humoriste et comédienne Nora Hamzawi investit la scène du Palais des Congrès dans le cadre de sa tournée nationale, produite par Bouchard Production.
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 82 15 12  presse@ondiraitlesudspectacles.fr

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English :

Comedian and actress Nora Hamzawi will take the stage at the Palais des Congrès as part of her national tour, produced by Bouchard Production.

L’événement NORA HAMZAWI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN TOURISME

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