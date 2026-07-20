NORA HAMZAWI Place Armand Lanoux Perpignan
samedi 3 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
NORA HAMZAWI
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 32 – 32 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’humoriste et comédienne Nora Hamzawi investit la scène du Palais des Congrès dans le cadre de sa tournée nationale, produite par Bouchard Production.
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 82 15 12 presse@ondiraitlesudspectacles.fr
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English :
Comedian and actress Nora Hamzawi will take the stage at the Palais des Congrès as part of her national tour, produced by Bouchard Production.
L’événement NORA HAMZAWI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN TOURISME
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