NORA HAMZAWI Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

NORA HAMZAWI

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 42

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’humoriste et comédienne Nora Hamzawi investit la scène du Palais des Congrès dans le cadre de sa tournée nationale, produite par Bouchard Production.

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 82 15 12 presse@ondiraitlesudspectacles.fr

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English :

Comedian and actress Nora Hamzawi will take the stage at the Palais des Congrès as part of her national tour, produced by Bouchard Production.

L’événement NORA HAMZAWI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN TOURISME