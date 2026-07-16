« Nos amis les livres (de l’importance de la lecture sur le développement cognitif de l’Humanité) », Médiathèque Prosper Mérimée, Montmorillon

Informations pratiques

« Nos amis les livres (de l’importance de la lecture sur le développement cognitif de l’Humanité) » Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Prosper Mérimée Vienne

70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:15:00+02:00

Conférence burlesque

La Cie du Dagor vous propose une vraie-fausse conférence sur les livres jeunesses d’autrefois. Au sein de votre médiathèque est annoncée la venue de deux grands spécialistes de la littérature jeunesse : Sylvie Berthelot et Jean-François Bellachon. À l’aide de graphiques très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres lus de manière très très théâtrale, Sylvie et Jean-François font partager au public leur immense savoir et leur passion débordante pour la lecture. Si l’on se rend vite compte que ces deux conférenciers ne sont pas tout à fait compétents, des lectures d’extraits de vrais livres sont proposées : Alice au pays des merveilles, Oui-Oui, Le Club des 5, Rahan, Tintin, Boucle d’or et les trois ours, Robinson Crusoé… Et de vraies anecdotes sont également racontées telle que la création de la Bibliothèque rose.

Sur un mode burlesque, voire clownesque, Nadine Béchade et Thomas Gornet interprètent des personnages rigides, légèrement réactionnaires et passablement passéistes. Mais leurs maladresses, leur mauvaise foi et leur absence de limites déclenchent inévitablement les rires et on se met à les aimer autant qu’à les détester. Et, à travers le rire, ce sont finalement le repli sur soi, le conformisme et la peur de la nouveauté qui sont dénoncés. Car tout en n’oubliant pas les textes fondateurs, c’est un appel à s’ouvrir aux écritures d’aujourd’hui et à garder un œil toujours attentif à tout ce qui pourrait nous racornir l’esprit. Et quel lieu plus emblématique que la médiathèque pour délivrer ce message ?

À partir de 12 ans.

Médiathèque Prosper Mérimée 9, Avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 91 78 09 https://www.mediatheque.montmorillon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}]

Biblis en folie 2026

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