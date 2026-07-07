Nos ancêtres les Gaulois ? Théâtre de Pertuis Pertuis
samedi 23 janvier 2027 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Nos ancêtres les Gaulois ?
Samedi 23 janvier 2027 de 18h30 à 19h30.
167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 18:30:00
fin : 2027-01-23 19:30:00
Date(s) :
2027-01-23
Le spectacle qui déboulonne certains des mythes fondateurs enseignés à l’école
1880, le célèbre historien Ernest Lavisse tient une grande conférence autour de son dernier livre d’histoire : Nos ancêtres les Gaulois .
Soudain, jaillie d’une faille spacio-temporelle, une jeune historienne du XXIème siècle, Nadia Valenti, l’interromps.
Elle invite les spectateurs à voyager dans le temps pour rétablir la vérité, si elle existe, à corriger des imprécisions, voire des erreurs d’interprétation.
Elle nous propose d’interroger notre Roman National : Nos ancêtres étaient-ils tous Gaulois ? La fondation de Marseille, un simple coup de foudre entre Gyptis et Protis ? Les femmes de la pré-histoire étaient-elles déjà de parfaites ménagères ? Jeanne d’Arc avait-elle des acouphènes ?
Cie La Naïve
Texte Jean-Yves Le Naour, Jean- Charles Raymond
Mise-en-scène Jean- Charles Raymond
Avec Sophie Claret, Hervé Pezière, Jean Charles Raymond
A partir de 9 ans .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
The show that debunks some of the foundational myths taught in school
L’événement Nos ancêtres les Gaulois ? Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis
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