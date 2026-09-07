NOS COURSES FOLLES – Les Fouteurs de Joie, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

NOS COURSES FOLLES – Les Fouteurs de Joie Vendredi 2 octobre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif de 5 à 14€ – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h. 0321873715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Qui de mieux que Les Fouteurs de Joie pour placer cette nouvelle saison sous le signe de l’enthousiasme et de la bonne humeur ?!

Nos courses folles évoquent le monde de l’instantané et de la connectivité. Mais s’il est question de vitesse dans ce spectacle, on prend le temps de goûter chaque instant de cet univers foutraque et poétique. C’est de la chanson à voir, autant qu’à entendre.

De la chanson spectaculaire délivrée par ces 5 compères multi-instrumentistes, clowns et comédiens. Très bon moment garanti !

+ 7 ans

Bar et planches apéro 1h avant 1h après

En plus ! Un verre de l’amitié offert à l’issue

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

Concert