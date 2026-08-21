Nos exils : lectures, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Gérard-Billy · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Nos exils : lectures Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Rendez-vous avec les participants du projet Voy’elles pour des lectures à voix haute sur le thème de l’exil ! Ce projet, initié par l’Opti’Mix, s’est déroulé sur plusieurs séances. Les participantes ont sélectionné des extraits de textes en lien avec l’exil, les liens que nous pouvons tisser avec les autres et les rencontres qui peuvent changer une vie (romans, poésies, nouvelles) et préparé cette lecture en musique. Venez savourer, le temps d’un après-midi, les histoires choisies.
Avec le centre socio-culturel Opti’Mix
Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Lagny-Sur-Marne (Seine-et-Marne)
- Exposition patrimoine en danger, Médiathèque intercommunale Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne 18 septembre 2026
- Exposition photos, Médiathèque intercommunale Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne 18 septembre 2026
- Promenade des Artistes, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne 19 septembre 2026
- Murder Party, Sherlock Holmes et le fantôme de l’Opéra, Hôtel de ville, Lagny-sur-Marne 19 septembre 2026
- Concert à la bougie, Eglise Notre Dame des Ardents, Lagny-sur-Marne 19 septembre 2026