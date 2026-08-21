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Nos exils : lectures, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Gérard-Billy · Lagny-sur-Marne

Nos exils : lectures, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Gérard-Billy
Adresse
10 allée vieille et gentil 77400 Lagny
Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Nos exils : lectures Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Rendez-vous avec les participants du projet Voy’elles pour des lectures à voix haute sur le thème de l’exil ! Ce projet, initié par l’Opti’Mix, s’est déroulé sur plusieurs séances. Les participantes ont sélectionné des extraits de textes en lien avec l’exil, les liens que nous pouvons tisser avec les autres et les rencontres qui peuvent changer une vie (romans, poésies, nouvelles) et préparé cette lecture en musique. Venez savourer, le temps d’un après-midi, les histoires choisies.
Avec le centre socio-culturel Opti’Mix

Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240
Biblis en folie 2026

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