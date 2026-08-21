Nos exils : lectures, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Nos exils : lectures Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Rendez-vous avec les participants du projet Voy’elles pour des lectures à voix haute sur le thème de l’exil ! Ce projet, initié par l’Opti’Mix, s’est déroulé sur plusieurs séances. Les participantes ont sélectionné des extraits de textes en lien avec l’exil, les liens que nous pouvons tisser avec les autres et les rencontres qui peuvent changer une vie (romans, poésies, nouvelles) et préparé cette lecture en musique. Venez savourer, le temps d’un après-midi, les histoires choisies.

Avec le centre socio-culturel Opti’Mix

Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture