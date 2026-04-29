Nos héritages en scène TENDANCE 19 PARIS
Nos héritages en scène TENDANCE 19 PARIS samedi 6 juin 2026.
Une soirée pour découvrir, écouter et partager des récits autour de la transmission, des origines et des histoires personnelles.
Au programme :
- Vernissage de l’exposition « Des/Héritages »
- Créations réalisées lors des ateliers: objets, textes, sons, installations…
- Extrait du nouveau spectacle de Téné Doumbia
- Lecture de textes autour de la transmission et des tabous familiaux
- Performance musicale et collective
- Restitution d’un projet participatif transformant des récits en création sonore avec l’artiste Syamka
- Temps d’échange & clôture du cycle « Temps des Mémoires »
Evénement gratuit et ouvert à tout.es !
Inscriptions recommandées pour nous permettre de vous accueillir au mieux
143 rue de Crimée, Paris 19e
Programmation gratuite et ouverte à tou.t.es pour célébrer le temps des mémoires grâce au soutien de l’AFD (Agence Française de Développement), de la FME (Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage) et nos partenaires institutionnels.
Soirée de clôture et vernissage, samedi 6 juin de 18h00 à 21h00.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
TENDANCE 19 143 RUE DE CRIMÉE 75019 PARIS
https://www.tendance19.fr/collect/description/702441-f-nos-heritages-en-scene-6-juin?header=%2Fpage%2F3887071-nos-heritages-en-scene-6-juin +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
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