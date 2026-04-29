Nos héritages en scène TENDANCE 19 PARIS

Une soirée pour découvrir, écouter et partager des récits autour de la transmission, des origines et des histoires personnelles.

Au programme :

Vernissage de l’exposition « Des/Héritages »

Créations réalisées lors des ateliers: objets, textes, sons, installations…

Extrait du nouveau spectacle de Téné Doumbia

Lecture de textes autour de la transmission et des tabous familiaux

Performance musicale et collective

Restitution d’un projet participatif transformant des récits en création sonore avec l’artiste Syamka

Temps d’échange & clôture du cycle « Temps des Mémoires »

Evénement gratuit et ouvert à tout.es !

Inscriptions recommandées pour nous permettre de vous accueillir au mieux

143 rue de Crimée, Paris 19e

Programmation gratuite et ouverte à tou.t.es pour célébrer le temps des mémoires grâce au soutien de l’AFD (Agence Française de Développement), de la FME (Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage) et nos partenaires institutionnels.

Soirée de clôture et vernissage, samedi 6 juin de 18h00 à 21h00.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

TENDANCE 19 143 RUE DE CRIMÉE 75019 PARIS

https://www.tendance19.fr/collect/description/702441-f-nos-heritages-en-scene-6-juin?header=%2Fpage%2F3887071-nos-heritages-en-scene-6-juin +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



Afficher la carte du lieu TENDANCE 19 et trouvez le meilleur itinéraire

