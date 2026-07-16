NOS JEUNES ONT DU TALENT, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

Informations pratiques

NOS JEUNES ONT DU TALENT Vendredi 5 mars 2027, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Les conservatoires accompagnent chaque jour de jeunes artistes passionnés et engagés dans des parcours exigeants.

Venez découvrir — ou redécouvrir — les talents prometteurs de Bondy et de tout le réseau des conservatoires d’Est Ensemble. Une nouvelle génération d’artistes vous attend, prête à vous surprendre.

Un programme riche, vibrant… à ne pas manquer !

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nos-jeunes-ont-du-talent-3 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Concert des grands élèves du conservatoire de Bondy

@Mariam Karamoko – ville de Bondy