Nos photographes exposent, Espace Culturel Robert-Doisneau, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Espace Culturel Robert-Doisneau · Meudon
Informations pratiques
Nos photographes exposent 19 et 20 septembre Espace Culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition en amont des portes ouvertes de leurs ateliers les 26 et 27 septembre
En septembre, l’Espace culturel Robert-Doisneau met à l’honneur les photographes de l’association Artistes à Meudon. En écho à l’exposition Un artiste, une œuvre présentée au Centre d’art et de culture, ce parcours vous offre un aperçu de leur univers et vous permet de repérer les ateliers que vous souhaitez découvrir lors des portes ouvertes.
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Les 26 et 27 septembre, de 11h à 19h, les Artistes à Meudon vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Cinquante artistes participent à cet événement : peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs, photographes et plasticiens. Un week-end pour déambuler dans les rues et les sentiers de Meudon, pénétrer dans les lieux de création et rencontrer les artistes.
Exposition du 5 au 27 septembre 2026
Du mardi au vendredi 15h-19h | Samedi 14h30-18h30
Ouvert le dimanche 27 septembre de 14h30-18h30
Entrée libre
Site des Artistes à Meudon :www.artistes-meudon.com
Instagram et Facebook : @Artistesameudon
Espace Culturel Robert-Doisneau 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon, France Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France +33141146550 https://www.meudon.fr/saisonculturelle [{« link »: « https://openagenda.com/fr/service-culture-meudon/events/935771_un-artiste-une-oeuvre »}, {« link »: « https://www.artistes-meudon.com/ »}]
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Cécile Lisbonis
À voir aussi à Meudon (Hauts-de-Seine)
- 19e traversée de Paris estivale, Terrasse de l’Observatoire, Meudon 19 juillet 2026
- Tour de France, Route des Gardes, Meudon 26 juillet 2026
- QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon Val Fleury : ne restez pas seul face aux problèmes de consommation, ensemble, faisons respecter vos droits., Espace Val-Fleury, Meudon 5 septembre 2026
- QUE CHOISIR ENSEMBLE Meudon-la-Forêt Ne restez pas seul face à vos problèmes de consommation. Ensemble, faisons respecter vos droits., Centre social, Meudon 9 septembre 2026
- Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi, Résidence Quintessence, Meudon 19 septembre 2026