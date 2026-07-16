Nos photographes exposent, Espace Culturel Robert-Doisneau, Meudon

Informations pratiques

Nos photographes exposent 19 et 20 septembre Espace Culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition en amont des portes ouvertes de leurs ateliers les 26 et 27 septembre

En septembre, l’Espace culturel Robert-Doisneau met à l’honneur les photographes de l’association Artistes à Meudon. En écho à l’exposition Un artiste, une œuvre présentée au Centre d’art et de culture, ce parcours vous offre un aperçu de leur univers et vous permet de repérer les ateliers que vous souhaitez découvrir lors des portes ouvertes.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Les 26 et 27 septembre, de 11h à 19h, les Artistes à Meudon vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Cinquante artistes participent à cet événement : peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs, photographes et plasticiens. Un week-end pour déambuler dans les rues et les sentiers de Meudon, pénétrer dans les lieux de création et rencontrer les artistes.

Exposition du 5 au 27 septembre 2026

Du mardi au vendredi 15h-19h | Samedi 14h30-18h30

Ouvert le dimanche 27 septembre de 14h30-18h30

Entrée libre

Site des Artistes à Meudon :www.artistes-meudon.com

Instagram et Facebook : @Artistesameudon

Espace Culturel Robert-Doisneau 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon, France Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France +33141146550 https://www.meudon.fr/saisonculturelle [{« link »: « https://openagenda.com/fr/service-culture-meudon/events/935771_un-artiste-une-oeuvre »}, {« link »: « https://www.artistes-meudon.com/ »}]

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Cécile Lisbonis