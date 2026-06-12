La Mothe-Saint-Héray

Notes à La Mothe

Temple La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Concerts intimistes dans les sites patrimoniaux.

Notes à La Mothe est le volet musical du programme

culturel de l’association La Petite Orangerie. Marcel

Kanche, compositeur installé dans la cité réussit le

pari de l’insolite en accueillant des artistes émergents

ou de notoriété nationale avérée dans l’écrin des

édifices historiques mothais. Le résultat est une

expérience galvanisante autant pour les artistes que

pour le public.

Programmation en cours. .

Temple La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 65 02 58 lapetiteorangerie@laposte.fr

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English : Notes à La Mothe

L’événement Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois