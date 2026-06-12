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Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray

Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray

Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Temple

Ville : 79800 La Mothe-Saint-Héray

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Mothe-Saint-Héray

Notes à La Mothe

Temple La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Concerts intimistes dans les sites patrimoniaux.
Notes à La Mothe est le volet musical du programme
culturel de l’association La Petite Orangerie. Marcel
Kanche, compositeur installé dans la cité réussit le
pari de l’insolite en accueillant des artistes émergents
ou de notoriété nationale avérée dans l’écrin des
édifices historiques mothais. Le résultat est une
expérience galvanisante autant pour les artistes que
pour le public.
Programmation en cours.   .

Temple La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 65 02 58  lapetiteorangerie@laposte.fr

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English : Notes à La Mothe

L’événement Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois

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