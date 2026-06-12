Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray
Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray samedi 19 septembre 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Notes à La Mothe
Temple La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Concerts intimistes dans les sites patrimoniaux.
Notes à La Mothe est le volet musical du programme
culturel de l’association La Petite Orangerie. Marcel
Kanche, compositeur installé dans la cité réussit le
pari de l’insolite en accueillant des artistes émergents
ou de notoriété nationale avérée dans l’écrin des
édifices historiques mothais. Le résultat est une
expérience galvanisante autant pour les artistes que
pour le public.
Programmation en cours. .
Temple La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 65 02 58 lapetiteorangerie@laposte.fr
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English : Notes à La Mothe
L’événement Notes à La Mothe La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois
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