Notre Dame de Paris Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Notre Dame de Paris

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 16:00:00

fin : 2027-03-14 17:30:00

Date(s) :

2027-03-14

Du roman foisonnant de Victor Hugo, Roland Petit construit une fresque haute en couleurs aussi théâtrale qu’intense. Entre Esmeralda amoureuse du capitaine Phoebus, Frollo tourmenté par son désir et le bossu Quasimodo, une histoire tragique se noue devant une foule versatile qui oscille entre allégresse et cruauté. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Notre Dame de Paris

L’événement Notre Dame de Paris Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne