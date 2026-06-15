Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Notre Dame de Paris Loft Cinémas Châtellerault

Notre Dame de Paris Loft Cinémas Châtellerault

Notre Dame de Paris Loft Cinémas Châtellerault dimanche 14 mars 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 14 mars 2027

Fin : dimanche 14 mars 2027

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Châtellerault

Notre Dame de Paris

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 16:00:00
fin : 2027-03-14 17:30:00

Date(s) :
2027-03-14

Du roman foisonnant de Victor Hugo, Roland Petit construit une fresque haute en couleurs aussi théâtrale qu’intense. Entre Esmeralda amoureuse du capitaine Phoebus, Frollo tourmenté par son désir et le bossu Quasimodo, une histoire tragique se noue devant une foule versatile qui oscille entre allégresse et cruauté.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Notre Dame de Paris

L’événement Notre Dame de Paris Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)