Notre-Dame Whispers : La balade audio-immersive, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Notre-Dame Whispers : La balade audio-immersive Samedi 19 septembre, 10h00 Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris

Limité à 4 personnes à la fois, en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir « Notre-Dame Whispers », une balade audio-immersive gratuite (application Ekko de Notre-Dame de Paris) qui vous invite à redécouvrir la cathédrale à travers son histoire sonore et musicale. L’exposition s’organise autour d’une maquette à l’échelle de la cathédrale, avec 12 pièces sonores qui composent le récit et font revivre le chantier médiéval, un concert d’orgue, les premiers chants polyphoniques du XIIIe siècle, ou encore le tintement des cloches. Des casques audio seront mis à disposition pour les personnes qui n’en possèdent pas. Cette expérience immersive s’appuie sur les recherches scientifiques des projets PHEND et PHE (Sorbonne Université).

Lieu sur le campus : Bâtiment Esclangon, 1er étage.

Nombre de visiteurs et visiteuses limité à 4 personnes à la fois.

Durée de la visite : 1h au total (12 éléments) en visite libre.

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://mineraux.sorbonne-universite.fr/votre-visite/informations-pratiques Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89

Visite audio « Notre-Dame Whispers »

© Notre Dame Whispers