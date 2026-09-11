« Notre patrimoine naturel face à l’écho toxique de la Première Guerre mondiale » – Conférence – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · musée du Matériel et de la maintenance · Bourges
Informations pratiques
« Notre patrimoine naturel face à l’écho toxique de la Première Guerre mondiale » – Conférence – musée du Matériel et de la maintenance 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Conflit total et industriel, la Première Guerre mondiale a transformé les paysages en créant une nouvelle lecture de notre patrimoine naturel.
Bombardés, blessés et stigmatisés, les sols des champs de batailles regorgent encore des reliques guerrières de ce conflit et ont aujourd’hui un réel impact. L’aspirant Louis vous invite à comprendre la nature de la pollution guerrière, connaître ses effets sur la patrimoine naturel et comment y remédier.
- Conférence – 30 min
- Samedi 10h30 et dimanche 15h
- musée du Matériel et de la maintenance
musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.
Conflit total et industriel, la Première Guerre mondiale a transformé les paysages en créant une nouvelle lecture de notre patrimoine naturel.
musée du Matériel et de la maintenance ©
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