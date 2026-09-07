Notre salut, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil

Informations pratiques

Notre salut Dimanche 20 septembre, 16h00 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:33:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:33:00+02:00

Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.cdp-palais.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=A02S6 »}]

Ciné-rencontre – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle admi… Cinémas du palais Armand-Badéyan