Notre salut, Cinémas du palais, Armand-Badéyan, Créteil
dimanche 20 septembre 2026 · Cinémas du palais, Armand-Badéyan · Créteil
Informations pratiques
Notre salut Dimanche 20 septembre, 16h00 Cinémas du palais, Armand-Badéyan Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:33:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:33:00+02:00
Cinémas du palais, Armand-Badéyan 40, allee Parmentier, Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France https://www.cdp-palais.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0193#showmovie?id=A02S6 »}]
Ciné-rencontre – Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle admi… Cinémas du palais Armand-Badéyan
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