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Notre Salut d’Emmanuel Marre Mémorial de la Shoah Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Notre Salut d’Emmanuel Marre Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><i>Tarif : de 3€ à 5€</i></p>

Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et de ses enfants. Il voit dans le nouveau régime l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, NotreSalut, où il défend ses convictions patriotiques pour relever la France de la débâcle. À travers l’histoire d’un homme ordinaire, s’enlisant dans l’engrenage de la compromission avec le régime de Vichy, ce film nous invite à réfléchir et à discuter des représentations de la collaboration dans le cinéma français.

En présence de SylvieLindeperg, professeure d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En conversation avec StéphaneBou, journaliste, rédacteur en chef de K. Les Juifs, l’Europe, le xxie siècle.

RÉSERVER

AVANT-PREMIÈRE

France, Belgique, fiction, 153 min, Kidam, Michigan Films, Condor Distribution, 2026.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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