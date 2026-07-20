Notre Salut d’Emmanuel Marre Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et de ses enfants. Il voit dans le nouveau régime l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, NotreSalut, où il défend ses convictions patriotiques pour relever la France de la débâcle. À travers l’histoire d’un homme ordinaire, s’enlisant dans l’engrenage de la compromission avec le régime de Vichy, ce film nous invite à réfléchir et à discuter des représentations de la collaboration dans le cinéma français.

En présence de SylvieLindeperg, professeure d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En conversation avec StéphaneBou, journaliste, rédacteur en chef de K. Les Juifs, l’Europe, le xxie siècle.

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AVANT-PREMIÈRE



France, Belgique, fiction, 153 min, Kidam, Michigan Films, Condor Distribution, 2026.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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