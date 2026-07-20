Notre Salut d’Emmanuel Marre Mémorial de la Shoah Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et de ses enfants. Il voit dans le nouveau régime l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, NotreSalut, où il défend ses convictions patriotiques pour relever la France de la débâcle. À travers l’histoire d’un homme ordinaire, s’enlisant dans l’engrenage de la compromission avec le régime de Vichy, ce film nous invite à réfléchir et à discuter des représentations de la collaboration dans le cinéma français.
En présence de SylvieLindeperg, professeure d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
En conversation avec StéphaneBou, journaliste, rédacteur en chef de K. Les Juifs, l’Europe, le xxie siècle.
AVANT-PREMIÈRE
France, Belgique, fiction, 153 min, Kidam, Michigan Films, Condor Distribution, 2026.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris 20 juillet 2026
- visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris 20 juillet 2026
- Stage de dessin / peinture : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine Paris 20 juillet 2026
- Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 20 juillet 2026
- Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 20 juillet 2026