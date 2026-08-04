NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03 22:30:00

Date(s) :

2026-11-03

La méconnaissance du monde agricole et l’ignorance des réalités auxquelles font face les agriculteurs, précipitent la disparition des petites exploitations familiales.Fils d’agriculteurs et comédien, Charles a constitué une équipe pour porter sur scène la parole de celles et ceux qui nous nourrissent. Une véritable immersion théâtrale au coeur de nos agricultures. Depuis plus de dix ans et près de 700 représentations, ils parcourent les routes pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui portent un amour infini pour la vie et le vivant. Un spectacle poignant qui ne laisse pas indemne et, surtout, qui propose des solutions…

À partir de 14 ans. Avant le spectacle, venez rencontrer les producteurs locaux livraison des Cagettes Chouettes, vente sur place, échanges, débats… En partenariat avec le GAB23

Animation à la Micro-Folie, renseignements

microfolie@ville-gueret.fr .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER

L’événement NOURRIR L’HUMANITÉ, C’EST UN MÉTIER Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret