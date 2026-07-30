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NOUS LES MINUSCULES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

jeudi 4 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

NOUS LES MINUSCULES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 4 février 2027
Fin
jeudi 4 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28 28 28 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

NOUS LES MINUSCULES

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 28

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-05

Date(s) :
2027-02-04 2027-02-05

Ils sont jeunes, souvent invisibles, rarement entendus, et pourtant animés par un engagement viscéral.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

They are young, often invisible, rarely heard, and yet driven by a deep-seated commitment.

L’événement NOUS LES MINUSCULES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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