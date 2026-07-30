NOUS LES MINUSCULES THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
jeudi 4 février 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
NOUS LES MINUSCULES
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-04 2027-02-05
Ils sont jeunes, souvent invisibles, rarement entendus, et pourtant animés par un engagement viscéral.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
They are young, often invisible, rarely heard, and yet driven by a deep-seated commitment.
L’événement NOUS LES MINUSCULES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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