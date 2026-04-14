Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne

Nous l’orchestre Dimanche 19 avril, 18h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=OKJEW »}]

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