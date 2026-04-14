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Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne

Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne

Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Le Vox

Adresse : 16 place Juhel, Mayenne

Ville : 53100 Mayenne

Département : Mayenne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Nous l’orchestre Dimanche 19 avril, 18h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00

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Ciné-rencontre – Comment jouer ensemble à 80 sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment contribuer à quelque chose de plus grand que soi ? Comment cohabiter des dizaines d’années sans que l… Le Vox Nous l’orchestre

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