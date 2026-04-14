Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne
Nous l’orchestre, Le Vox, Mayenne dimanche 19 avril 2026.
Nous l’orchestre Dimanche 19 avril, 18h00 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:30:00+02:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=OKJEW »}]
Ciné-rencontre – Comment jouer ensemble à 80 sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment contribuer à quelque chose de plus grand que soi ? Comment cohabiter des dizaines d’années sans que l… Le Vox Nous l’orchestre
À voir aussi à Mayenne (Mayenne)
- LE MUSEE POUR TOUS Musée archéologique départemental Jublains 14 avril 2026
- Les anim’os préhistoriques Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie 14 avril 2026
- Grotte Margot 1926-2026 Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie 14 avril 2026
- À la découverte de la faune et la flore du bocage Montflours 15 avril 2026
- Atelier créatif Introduction au Vitrail Bazougers 15 avril 2026