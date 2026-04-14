Nous l’orchestre, Studio, Tours

Nous l’orchestre Vendredi 24 avril, 19h45 Studio Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T21:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T21:15:00+02:00

Projection du film Nous, l’orchestre et rencontre avec le réalisateur Philippe Béziat

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0573#showmovie?id=OKJEW »}]

Renc. réal. – Comment jouer ensemble à 80 sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment contribuer à quelque chose de plus grand que soi ? Comment cohabiter des dizaines d’années sans que le g… Studio Nous l’orchestre