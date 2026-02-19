Nouveau ! Géogaming jeu de piste Un secret bien gardé

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

A l’aide de votre téléphone, résolvez le Cold case historique de la Forteresse ! Explorez tous les recoins du site à la recherche d’indices et démasquez le coupable.

A l’aide de votre téléphone, résolvez le Cold case historique de la Forteresse ! Explorez tous les recoins du site à la recherche d’indices et démasquez le coupable. 15 .

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Use your phone to solve the Fortress?s historic Cold case! Explore every nook and cranny of the site in search of clues, and unmask the culprit.

L’événement Nouveau ! Géogaming jeu de piste Un secret bien gardé Chinon a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil Départemental 37