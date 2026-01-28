Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy

Eglise Saint-Léger de Torcy Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Construite au XIXe siècle, l’église Saint-Léger de Torcy est de style néo-gothique. Découvrez la richesse de ce style et l’histoire de Saint-Léger à l’occasion de cette visite.Visite suivie d’un concert d’orgue. Participation obligatoire à la visite pour assister au concert.

.

Eglise Saint-Léger de Torcy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Built in the 19th century, Saint-Léger de Torcy is a neo-Gothic church. Discover the richness of this style and the history of Saint-Léger on this tour, followed by an organ concert. Participation in the tour is mandatory to attend the concert.

L’événement Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme