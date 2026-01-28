Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy Sedan
Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy Sedan samedi 12 décembre 2026.
Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy
Eglise Saint-Léger de Torcy Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Construite au XIXe siècle, l’église Saint-Léger de Torcy est de style néo-gothique. Découvrez la richesse de ce style et l’histoire de Saint-Léger à l’occasion de cette visite.Visite suivie d’un concert d’orgue. Participation obligatoire à la visite pour assister au concert.
.
Eglise Saint-Léger de Torcy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Built in the 19th century, Saint-Léger de Torcy is a neo-Gothic church. Discover the richness of this style and the history of Saint-Léger on this tour, followed by an organ concert. Participation in the tour is mandatory to attend the concert.
L’événement Nouveau Visite guidée de l’église Saint-Léger de Torcy Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme