Nouveaux regards sur la littérature marocaine, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Nouveaux regards sur la littérature marocaine Dimanche 7 juin, 13h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:45:00+02:00

Qui sont les nouvelles voix de la scène littéraire marocaine ?

Ces dernières années, de nouvelles voix ont émergé dans le paysage littéraire marocain. Souvent féminines, ces écritures interrogent l’intime, les héritages culturels, les corps, les appartenances multiples et les transformations du Maroc d’aujourd’hui. Peut-on parler d’une nouvelle génération d’autrices marocaines ? Et comment ces autrices se situent-elles par rapport à l’héritage littéraire marocain ?

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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