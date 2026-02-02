Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen #5 Caen

Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen #5

Château de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-09-19

Balades urbaines, visites de monuments remarquables, parcours découvertes Des rendez-vous qui permettent de (re)découvrir le patrimoine de la Reconstruction souvent méconnu.

Des visites gratuites avec et sans réservations sont proposées dès les journées du patrimoine. Découvrez le programme !

Temps fort gratuit

Balades urbaines, visites de monuments remarquables, parcours découvertes.

Une aventure urbaine et architecturale remarquable. À la suite des bombardements de 1944, Caen est en partie détruite. Il faut alors repenser la ville, la reconstruire en trouvant l’équilibre entre respect du patrimoine et modernité. C’est une épopée de 20 ans qui s’ouvre et un grand projet d’urbanisme, nouvelle fondation de la ville millénaire.

Cette cinquième édition autour du patrimoine de la Reconstruction de Caen est le fruit d’un partenariat entre la direction de l’Urbanisme et le Musée de Normandie (Mission de valorisation du patrimoine de la Ville de Caen) et s’inscrit dans le cadre du label régional Patrimoine de la Reconstruction en Normandie .

Visites gratuites

• Un château sur la ville

• Quartier Saint-Jean Avenue du Six juin

• Eglise Saint-Julien et son grand orgue

• Chapelle du Bon Sauveur

• Quartier Saint-Paul

Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture de la billetterie deux mois avant la date de l’activité.

Table ronde

• Questions sur l’identité, la fonction et la place du château de Caen, depuis 1945

Samedi 26 septembre 2026 à 15h. Auditorium du château, accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Programme détaillé sur le site internet du Musée de Normandie Château de Caen à partir du mois de juin. .

Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen #5

Urban strolls, visits to remarkable monuments, discovery tours: Events to (re)discover the often little-known heritage of the Reconstruction era.

Free tours, with or without reservations, are available from Heritage Days onwards. Discover the program!

L’événement Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen #5 Caen a été mis à jour le 2026-01-29 par Calvados Attractivité