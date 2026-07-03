Nouvelle édition de la série des Nuits de la philosophie à Paris Maison Guimet Paris

Informations pratiques

La prunelle du dragon ou L’alphabet du peuple

Veille #3 au Musée Guimet

À travers un duo entre une comédienne et une danseuse, cette performance fait dialoguer le texte fondateur du hangeul, l’alphabet coréen créé au XVe siècle pour rendre l’écriture accessible à tous, les textes de Na Hye-seok, pionnière du féminisme coréen, et les poèmes de Han Kang. La lecture traverse ainsi plusieurs siècles d’histoire de la langue, de l’émancipation et de la création, rappelant que le hangeul fut très tôt adopté par les femmes pour leur correspondance et leurs écrits.

Conception : Mériam Korichi

Interprétation des textes : Pauline Belle

Danse : Mio Fusho

Duo duel de danse et de lecture traversant les temps, de la création de l’alphabet coréen au milieu du 15e siècle aux écrits de Na Hye-seok, la pionnière du féminisme en Corée au début du 20e siècle, aux poèmes de Hang Kang, prix Nobel de littérature en 2024.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T00:00:00+02:00

Maison Guimet 19, avenue d’Iéna 75016 Paris

https://www.nightofphilosophy.com



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