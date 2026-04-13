Nouvelles recherches archéologiques sur les origines de l’Empire almohade au Maroc médiéval, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Nouvelles recherches archéologiques sur les origines de l’Empire almohade au Maroc médiéval Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

La conférence propose une excursion dans les montagnes marocaines qui ont vu naître le mouvement almohade, à l’origine du plus grand empire (1147-1269) qu’ait connu l’Occident musulman médiéval. Des recherches, menées depuis 2004 à Igiliz dans l’Anti-Atlas et depuis 2022 à Tinmal dans le Haut-Atlas, révèlent les origines restées longtemps méconnues de ce puissant Etat qui a laissé une empreinte forte sur l’art et la culture du Maroc. Au-delà de spectaculaires découvertes archéologiques, la conférence s’attachera à présenter la valorisation patrimoniale des recherches effectuées dans ces deux régions.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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