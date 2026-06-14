Novecento Théâtre Artistic Athévains PARIS

Reprenons : un

trompettiste, Tim Tooney, nous raconte comment il fit la rencontre d’un

pianiste de jazz hors-pairs sur le paquebot Virginian, vraie ville de verre et

d’acier lancée à bâtons rompus sur l’Océan. On imagine les années 20-30,

imaginaire Ellis Island : abandonné à la naissance sur ce paquebot où il est

né, adopté par l’équipage, ne mit jamais pied à terre. La légende que c’est, ce

Danny Boodman T.D. Lemon Novecento… Mais quelque chose déraille, on ne sait pas

bien, c’est comme si ce Tim Tooney s’y voyait lui-même, revivait tout d’un

passé enfoui, devant nous, lointain, peut-être teinté de mélancolie allez

savoir… Pourtant, cette histoire à l’allure de contes fantastiques est pétrie

de fête et de souffle. Novecento… sa musique de sortilège, le plus grand

pianiste qui ait jamais joué sur l’Océan, voix intérieures, tempête de cuivres

et d’accordéon… Mais quand même, on se demande ce qu’on regarde. Un narrateur

qui nous pousse à assister à sa propre métamorphose ? Un homme d’un temps

incertain qui se laisse envahir par ce meilleur ami qu’il convoque à tour de

bras ? Ça nous emmène où au juste ? Jusqu’où il va ce récit de bric et de broc

qui heurte nos frontières ? C’est quoi qu’on regarde en fait : un concert, une

hallucination, un hommage ?

Au fond qui est-ce Novecento ? Cet enfant prodigue de la musique, orphelin adopté, élevé sur un paquebot qu’il n’a jamais quitté, histoire du siècle dernier, un peu pas croyable il faut bien dire, est-ce que, finalement, on peut réussir à s’en faire une idée ?

Du lundi 15 juin 2026 au mardi 16 juin 2026 :

lundi, mardi

de 20h00 à 21h20

payant

De 10 à 35 euros.

Réservation conseillée : par téléphone au 01.43.56.38.32., par mail à aatheatre@gmail.com ou sur notre billetterie en ligne.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:20:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:20:00+02:00;2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T21:20:00+02:00

Théâtre Artistic Athévains 45 Bis rue Richard Lenoir 75011 PARIS

https://artistictheatre.com/ +33143563832 aatheatre@gmail.com https://www.facebook.com/artistictheatre/ https://www.facebook.com/artistictheatre/



Afficher la carte du lieu Théâtre Artistic Athévains et trouvez le meilleur itinéraire

