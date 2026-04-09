Novembre Un Mois Une Action restauration d’une mare avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire
Novembre Un Mois Une Action restauration d’une mare avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire samedi 14 novembre 2026.
Saint-Dyé-sur-Loire
Novembre Un Mois Une Action restauration d’une mare avec la Maison de la Loire
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Participer activement à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Ensemble, nous apprendrons les techniques nécessaires pour redonner vie à une mare, habitat essentiel pour de nombreuses espèces. Vous pourrez découvrir comment ces points d’eau jouent un rôle crucial dans la biodiversité locale
Participer activement à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Ensemble, nous apprendrons les techniques nécessaires pour redonner vie à une mare, habitat essentiel pour de nombreuses espèces. Vous pourrez découvrir comment ces points d’eau jouent un rôle crucial dans la biodiversité locale et comment votre implication peut aider à maintenir cet équilibre fragile. Apportez vos bottes et votre curiosité pour une matinée enrichissante et pleine de découvertes au cœur de la nature. .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
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English :
Take an active part in preserving our aquatic ecosystems. Together, we’ll learn the techniques needed to revive a pond, an essential habitat for many species. You’ll discover how these waterholes play a crucial role in local biodiversity
L’événement Novembre Un Mois Une Action restauration d’une mare avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41
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