Novemb’Run Jardins de l’Avenue Foch Paris

Plus qu’une course, la Novemb’Run est un élan collectif au service d’une cause essentielle : la santé des hommes. Dans une ambiance sportive, conviviale et engagée, cet événement phare de Novembre au Masculin, porté par l’Association Française d’Urologie, mobilise le grand public pour briser les tabous et mieux faire connaître les pathologies urologiques.

La Novemb’Run est aussi un événement 100 % caritatif : en participant, chacun contribue directement à soutenir la recherche en urologie. Les fonds collectés permettront de financer des projets innovants et de faire avancer l’innovation thérapeutique, au bénéfice des patients.

Parce que chaque pas compte, cette course est une occasion unique de s’engager concrètement pour la santé masculine.

Rendez vous le 22 novembre 2026 pour courir aux couleurs de l’association française d’urologie, avenue Foch, pour mettre en lumière la santé masculine et les pathologies urologiques.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 08h00 à 14h00

payant

Que vous soyez coureur confirmé, sportif du dimanche ou simplement venu pour soutenir la cause, votre présence compte. Chaque participation, chaque foulée, chaque encouragement contribue à faire avancer la prévention, à libérer la parole autour de maladies encore trop souvent taboues et à soutenir les actions menées par l’Association Française d’Urologie en faveur de la santé des hommes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T09:00:00+01:00

fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T08:00:00+02:00_2026-11-22T14:00:00+02:00

Jardins de l’Avenue Foch Avenue Foch 75016 Paris

https://www.urofrance.org/patient/campagnes-dinformations/novembrun/ +33145489700 run@afu.fr https://www.facebook.com/associationfrancaiseurologie https://www.facebook.com/associationfrancaiseurologie



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