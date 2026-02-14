Nuage, Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Nuage Mercredi 11 mars, 10h00, 14h30 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

Parents, grands-parents, nounous, tontons et tatas… voici un rendez-vous tout doux à vivre en famille à la Médiathèque Alphonse Daudet. Nuage est un cocon de douceur et de découvertes, pensé pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans) et un adulte qui les accompagne. Un espace à partager le temps d’un instant, entre comptines murmurées, histoires à écouter, sons à explorer et textures à toucher.

On y chante, on y joue, on y lit. On y découvre des instruments étonnants, on plonge dans des albums jeunesse choisis avec soin, on y rêve — la tête dans les histoires, les pieds sur le tapis. Nuage est une parenthèse sensible hors du temps, un éveil artistique et culturel tout en tendresse, où la complicité entre l’enfant et l’adulte est au coeur de l’aventure.

En collaboration avec La Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès Agglomération.

Théâtre d’Anoukis