Nuaq Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort

Belfort

Nuaq

Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 10:30:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Nuaq est une jeune Inuit vivant dans un petit village sur la banquise. Ses parents ont le pouvoir, et le devoir, de rêver d’oies chaque nuit. Cela assure une bonne chasse le lendemain et, donc, la survie de toute la communauté. Mais quand les rêves cessent d’inonder leurs nuits, Nuaq voit sa famille contrainte à l’exil. Héritière du don, elle devra à son tour porter la responsabilité de rêver pour tous. Mais si, elle aussi, échoue ? Devra-t-elle s’exiler ? Et à qui reviendrait le pouvoir ? Rêve-t-on pour soi ou pour les autres ? .

Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Nuaq

L’événement Nuaq Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)