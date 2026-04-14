Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar
Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar samedi 18 avril 2026.
Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique Samedi 18 avril, 20h30 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00
En partenariat avec le GNCR
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F628747/D1776537000/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Nuestra Tierra avec Claire Allouche
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