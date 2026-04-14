Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar

Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar

Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar samedi 18 avril 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique Samedi 18 avril, 20h30 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

En partenariat avec le GNCR

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F628747/D1776537000/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Nuestra Tierra avec Claire Allouche

À voir aussi à Montelimar (Drôme)