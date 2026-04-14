Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique, Les Templiers, Montélimar

Nuestra Tierra avec Claire Allouche, critique Samedi 18 avril, 20h30 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:30:00+02:00

En partenariat avec le GNCR

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F628747/D1776537000/VO/2237656/ »}]

Séance spéciale Les Templiers Nuestra Tierra avec Claire Allouche