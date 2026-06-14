Nuit à l’atelier : DJ Sets du collectif Bande de Filles au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS samedi 20 juin 2026.

DJ Sets du collectif Bande de Filles



À 19h15, 20h20 et 21h40

Durée de chaque set : 20 minutes, 20 minutes et 40 minutes

Gratuit pour les adhérents à la carte Paris Musées Jeune (-27 ans) : Adhérez à la carte Paris Musées Jeune

Les DJ LeLeon et Naajet, membres du collectif Bande de Filles, invitent le public à un voyage sonore à travers des sets de musiques électroniques conçus en résonnance avec l’atmosphère singulière du hall des plâtres. Leurs performances sont ponctuées de démonstrations de waacking par des danseuses et danseurs entraînant le public dans une énergie vibrante et festive.

Fort du succès de sa première édition, le musée Bourdelle invite le public à la deuxième Nuit à l’atelier, une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la création et de la convivialité. Le 20 juin, à la veille de l’été, le public est convié à célébrer les arts et la musique dans un cadre unique.

Le samedi 20 juin 2026

de 19h15 à 22h30

payant

De 6 à 8 euros.

Gratuit pour les adhérents à la carte Paris Musées Jeune (-27 ans).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T22:15:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T19:15:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/2eme-edition-de-la-nuit-latelier-dessin-et-dj-sets +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle



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