Nuit Blanche 100 % Kidz au Fauvettes City Club Fauvettes City Club Saint-Denis

L’équipe de MAESTRA organise pour la première fois une Nuit Blanche à Pierrefitte, au cœur du quartier Fauvettes–Joncherolles. « Nuit Blanche 100 % Kidz » explore la fête comme un espace de création collective. Les enfants y deviennent acteurs et actrices, accompagnés par des professionnel·les, et participent à la conception d’un moment artistique, festif et partagé. La Nuit Blanche prendra la forme d’une soirée festive et artistique, pensée et réalisée par les enfants, pour les enfants, ouverte à tous les publics. L’ensemble de la programmation serait conçue comme une traversée de l’espace du Fauvettes City Club, transformé pour l’occasion en lieu festif nocturne.

De 18h à 23h, retrouvez les enfants rappeur·euses et DJ sur scène, des espaces de jeux en plein air, un laser game, un dîner proposé par Tasty Crousty et un moment collectif de danse et de fête.

Le Fauvettes City Club propose une programmation 100% Kidz 100% Made In Fauvettes City Club, après un cycle de 12 ateliers de transmission et de pratique autour de l’art de la fête auprès des habitants.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 23h00

gratuit

L’entrée est libre, avec une adhésion à l’association à prix libre. Une inscription est requise uniquement pour les groupes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Fauvettes City Club 3 Rue des Rougemonts 93380 Saint-Denis



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