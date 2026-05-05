Nuit Blanche 2026 à la Maison Populaire Maison Populaire Montreuil

Dans le cadre du programme curatorial de Line Gigs et Fanny Testas « é é », les curatrices souhaitent inviter pour la Nuit Blanche 2026 les artiste·x·s suivant.e.x.s : Annie Sprinkle et Beth Stephens à la Maison Populaire.

Après avoir mis son expérience de travailleuse du sexe et d’actrice au service de l’art avec des performances radicales dans les années 1980-1990, l’artiste, performeuse et militante Annie Sprinkle développe avec sa partenaire Beth Stephens — artiste et professeure à l’Université de Santa Cruz — une théorie écoféministe qu’elles nomment écosexualité. En 2008, elles publient ensemble le « Ecosex Manifesto ».

Apparue au début des années 2000, l’écosexualité est à la fois une pratique écologique et érotique, qui adopte une posture critique vis-à-vis de l’anthropocentrisme — cette vision du monde qui place l’humain au centre de tout. Elle déconstruit les normes de genre, de sexualité et de nature en mobilisant le plaisir, l’humour et la joie comme outils politiques. Dans cette approche, la Terre n’est plus une « mère » — figure traditionnellement associée au patriarcat — mais un·e·x amant·e·x.

Pour la Nuit Blanche 2026 de la Maison Populaire, Annie Sprinkle et Beth Stephens sont invitée·x·s par les commissaires d’exposition en résidence à proposer une conférence pour explorer les liens entre amour, sexualité, écologie et engagement social. À travers des rituels collectifs, notamment une série de mariages symboliques, les artistes nous incitent à célébrer nos liens avec les humain·e·x·s, les non-humain·e·x·s, les éléments ou la planète.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Maison Populaire 9 bis rue Dombasle 93100 Parking au 48 rue DantonMontreuil

https://www.maisonpop.fr/autour-de-beth-stephens-et-annie-sprinkle +33142870868 communication@maisonpop.fr https://www.facebook.com/maisonpopulaire/ https://www.facebook.com/maisonpopulaire/



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