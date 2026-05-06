Nuit Blanche 2026 à la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici Aubervilliers

Dans le spectacle, Logiques (quantiques) des attractions, on dissèque

joyeusement les mythologies du couple, les scripts amoureux et les injonctions

genrées qui façonnent nos relations. Entre attraction spectaculaire et

dévoilement des mécanismes sociaux, un sex-show critique où l’intime devient

politique et où s’inventent d’autres manières de se rencontrer.

Pensée comme un

parcours nocturne progressif, de l’espace public vers la Villa, de 21h à 4h du

matin, la soirée déborde largement du spectacle pour investir chaque recoin du

lieu. Va y en avoir partout !

Autour de cette

création et de la Nuit Blanche, une constellation d’artistes orchestrée par la

Brigade du Love : Frichti Concept, Fine Cie, Cie Méliadès, Les Anges

Mi-Chus, Les Meuf3, Alice Nicolas & Gabrielle Taron-Rieussec, Louise Molière,

Flore Marvaud, Suzan Brun, Clotilde Salmon, Lorraine Tarot Girl, Artists Nails,

IonoLutReve, MaximeG-Shibari Artist font surgir des formes, des présences, des situations, des moments

de stupeur comme la Villa sait les imaginer.

Une nuit à

traverser ensemble, de l’espace public à l’intime, où les récits amoureux se

frottent, se décalent, se réinventent.

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026, La Villa Mais d’Ici à Aubervilliers confie sa carte blanche au collectif Les Allumeur·e·s, qui y présente la première de Logiques (quantiques) des attractions, une forme scénique hybride entre fête foraine, cabaret performatif et laboratoire visuel et sonore.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 03h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00

Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités 93300 VILLA MAIS D ICIAubervilliers

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