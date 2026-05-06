Nuit Blanche 2026 à la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici Aubervilliers
Nuit Blanche 2026 à la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici Aubervilliers dimanche 7 juin 2026.
Dans le spectacle, Logiques (quantiques) des attractions, on dissèque
joyeusement les mythologies du couple, les scripts amoureux et les injonctions
genrées qui façonnent nos relations. Entre attraction spectaculaire et
dévoilement des mécanismes sociaux, un sex-show critique où l’intime devient
politique et où s’inventent d’autres manières de se rencontrer.
Pensée comme un
parcours nocturne progressif, de l’espace public vers la Villa, de 21h à 4h du
matin, la soirée déborde largement du spectacle pour investir chaque recoin du
lieu. Va y en avoir partout !
Autour de cette
création et de la Nuit Blanche, une constellation d’artistes orchestrée par la
Brigade du Love : Frichti Concept, Fine Cie, Cie Méliadès, Les Anges
Mi-Chus, Les Meuf3, Alice Nicolas & Gabrielle Taron-Rieussec, Louise Molière,
Flore Marvaud, Suzan Brun, Clotilde Salmon, Lorraine Tarot Girl, Artists Nails,
IonoLutReve, MaximeG-Shibari Artist font surgir des formes, des présences, des situations, des moments
de stupeur comme la Villa sait les imaginer.
Une nuit à
traverser ensemble, de l’espace public à l’intime, où les récits amoureux se
frottent, se décalent, se réinventent.
Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026, La Villa Mais d’Ici à Aubervilliers confie sa carte blanche au collectif Les Allumeur·e·s, qui y présente la première de Logiques (quantiques) des attractions, une forme scénique hybride entre fête foraine, cabaret performatif et laboratoire visuel et sonore.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 03h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 132 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00
Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités 93300 VILLA MAIS D ICIAubervilliers
https://www.villamaisdici.org/-AGENDAS- +33141570089 coordination@villamaisdici.org https://www.facebook.com/LaVillaMaisDIci/ https://www.facebook.com/LaVillaMaisDIci/
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