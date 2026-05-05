Nuit Blanche 2026 Les Poussières Aubervilliers

En condition

Les Poussières

19h – minuit

1, rue Sadi Carnot à Aubervilliers

Lors de cette nuit blanche 2026, Les Poussières souhaitent offrir un cadre propice à la rencontre, multiple et sensorielle, à toute personne qui apercevra le lieu depuis la rue ou franchira la porte. Aux quatre coins du bâtiment, les visiteur·euse·s sont invité·e·s à vivre une expérience variée : comme un terrain de jeu, le 1 rue Sadi Carnot tout entier sera mobilisé au service de l’Amour au travers des arts et de la rencontre.

Une tentative de joie collective, créative et bienveillante.

avec Les Poussières, Les Paillettes, Selma Missoum, Chouf, Marouane Dekaoui, Salma Jourani et Zando (par Léa DSN)

Drag, arts visuels, arts de la rue, gastronomie, spectacle vivant, projection.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Les Poussières 1 rue Sadi Carnot 93300 Aubervilliers

https://www.lespoussieres.com/ +33951048952 contact@lespoussieres.com https://www.facebook.com/lespoussieres https://www.facebook.com/lespoussieres



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