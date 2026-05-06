Nuit Blanche 6b Le 6B Saint-Denis

Le 6b vous invite à une Nuit Blanche pensée avec les habitant·es, les associations et les artistes de Saint-Denis. Au cœur du projet, un banquet partagé prend vie : chacun·e est invité·e à apporter un plat et à prendre place autour d’une grande table, véritable scénographie vivante.

A partir de 16h, le public pourra participer à des ateliers avec Le parti poétique, visiter l’exposition *Aller* toucher de l’herbe, et se plonger dans les installations et performances conçues comme des espaces accessibles à toutes et tous portés par le collectif Folles Alliées, Art’Cœur, 60 ADADA, Le Bazar Muzical, l’association Askola, Timothée Gaydon, Loup Zuarra et bien d’autres.

Au fil de la nuit, fanfare, performances, cabaret, projection en direct et musique rythment les rencontres et les échanges.

Une nuit pour se retrouver, créer ensemble et faire l’expérience d’un corps collectif en mouvement.

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Au programme de la soirée :

De 16h à 20h, plongez dans l’exposition *Aller* toucher de l’herbe, curatée par Timothée Perron. Apparue dans les cultures numériques euro-étasuniennes à la fin des années 2010, l’expression « toucher de l’herbe » renvoie à l’injonction de se reconnecter au réel ou à la nature. L’exposition en propose un détournement en imaginant, au sein du 6b, un espace vert collectif et artificiel : une grande pelouse partagée.Cet espace devient un terrain d’expérimentation où se mêlent gestes artistiques, jeux, fictions et situations à éprouver.

A 17h, le Parti Poétique propose un atelier cuisine parents-enfants sur inscription. Les participant·e·s cuisinent ensemble à partir de produits issus de la ferme urbaine Zone Sensible, dans une démarche de partage et de découverte. Ce temps convivial relie cuisine, transmission et sensibilisation environnementale, autour de gestes simples à reproduire au quotidien.

Le collectif Folles Alliées : Naelle Dariya, Babouchka Babouche (Samy André Ali) et Cuntessa Pinkessa (Garance Bonotto) et le photographe Arthur Crestani, proposent pour la Nuit Blanche 2026 au 6b WHAT IS LOVE, un cabaret participatif en plusieurs temps autour de l’amour. Au programme : « Everybody Say Love », un atelier d’écriture ouvert à tous.te.s pour composer des lettres d’amour à qui ou ce que l’on veut, « Strike a Love Pose », un studio photo performatif où les participant.e.s, guidé.e.s par les artistes, rejouent avec humour les clichés amoureux, entre poses iconiques, costumes, perruques et maquillage. Suivront une performance de cabaret des lycéen.ne.s de Paul Éluard et des participant.e.s souhaitant partager leurs lettres.

Avec l’association Askola et les artistes Timothée Gaydon et Loup Zuarra, des enfants participent à la création d’une statue éphémère issue d’ateliers. Lors de la Nuit Blanche, une procession festive mène à l’assemblage de ce monument “mou”, qui détourne les codes classiques de la statue. L’œuvre est ensuite déconstruite : ses fragments deviennent costumes portés lors d’une déambulation carnavalesque, tandis que des post-its diffusés dans l’espace public prolongent le geste. Le projet explore une mémoire collective à hauteur d’enfants, où l’amour devient un moteur de création et de transformation.

Le 6b accueillera également le projet “The Love Letters” : Une performance participative mêlant déclamation à 3 voix, live electro downtempo et VJing audio réactif, portée par 93 Art’Cœur, 60 ADADA, Le Bazar Muzical, les artistes Clara Bouvart, Wissam Dief et Lolaura, ainsi que des musicien·nes et une artiste visuelle en live : Lapin 2 Trèfle, Teddy L’ourson, Leo_Rvb. Il s’appuie sur la collecte de lettres d’amour anonymes via des boîtes installées en amont dans différents lieux de Saint-Denis, accompagnée d’ateliers d’écriture, de mouvement et d’art postal ouverts aux habitant·es. Lors de la Nuit Blanche, ces lettres sont ouvertes et interprétées dans une performance hybride mêlant lecture poétique, improvisation musicale électro et création visuelle en direct. Cette expérience immersive et collective explore les imaginaires de l’amour tout en favorisant la participation et le lien avec le territoire.

La soirée sera rythmée par des temps musicaux et festifs, portés par des fanfares et des DJ sets.

Et si, le temps d’une nuit, l’amour devenait un espace de réimagination ?

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Le 6B 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis



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