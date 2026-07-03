NUIT BLANCHE ELECTRO, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

NUIT BLANCHE ELECTRO Samedi 5 juin 2027, 20h00 La Batterie Grande Salle Yvelines

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T20:00:00+02:00 – 2027-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T20:00:00+02:00 – 2027-06-05T21:00:00+02:00

Mais cette fois, le cœur de la soirée bat encore plus près de vous : sur scène, ce sont les talents des studios de La Batterie.

De la répétition aux grandes scènes, ces groupes font exploser leur univers en live pour une nuit unique. Les styles s’enchaînent dans une ambiance festive et totalement libre.

Entre intérieur et extérieur, chaque espace devient un terrain de jeu sonore et lumineux. Une célébration de la scène locale, de l’énergie collective et de la musique qui fait vibrer jusqu’au matin.

Restez à l’affût des annonces des prochains artistes ici et en suivant La Batterie sur ses réseaux sociaux.

Restaurant et bar (pour consommer avec modération) sur place durant toute la manifestation.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4053 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Vibe intense, énergie sans limites : bienvenue à la Nuit Blanche de La Batterie !

©Abigail Lynn