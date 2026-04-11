Nuit de folie 100% tubes auxerrexpo Auxerre

Auxerre

Nuit de folie 100% tubes

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-31 05:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Évènement Phénomène Le temps d’une nuit, Auxerrexpo devient LA plus grande discothèque éphémère de Bourgogne !

Oublie tout ce que tu penses savoir sur les soirées. Le 30 mai prochain, Auxerrexpo ne se contente pas d’accueillir un évènement, il se métamorphose. Prépare-toi à entrer dans une autre dimension 100% Clubbing, 100% démesure.

Imagine des milliers de personnes vibrant à l’unisson sous une pluie de lumières, un système son prêt à faire trembler les murs, et une énergie collective pure. De 21h à 5h, nous créons un temple de la fête unique en Bourgogne, où les barrières tombent. Pas de dresscode, seule ton envie de vivre une nuit légendaire compte. .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de folie 100% tubes

L’événement Nuit de folie 100% tubes Auxerre a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)