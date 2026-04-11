Nuit de folie 100% tubes auxerrexpo Auxerre
Nuit de folie 100% tubes auxerrexpo Auxerre samedi 30 mai 2026.
Auxerre
Nuit de folie 100% tubes
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-31 05:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Évènement Phénomène Le temps d’une nuit, Auxerrexpo devient LA plus grande discothèque éphémère de Bourgogne !
Oublie tout ce que tu penses savoir sur les soirées. Le 30 mai prochain, Auxerrexpo ne se contente pas d’accueillir un évènement, il se métamorphose. Prépare-toi à entrer dans une autre dimension 100% Clubbing, 100% démesure.
Imagine des milliers de personnes vibrant à l’unisson sous une pluie de lumières, un système son prêt à faire trembler les murs, et une énergie collective pure. De 21h à 5h, nous créons un temple de la fête unique en Bourgogne, où les barrières tombent. Pas de dresscode, seule ton envie de vivre une nuit légendaire compte. .
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Nuit de folie 100% tubes
L’événement Nuit de folie 100% tubes Auxerre a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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