Nuit de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Nuit de la chauve-souris

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Vous avez envie de découvrir les demoiselles de la nuit ? Lors de la soirée vous pouvez les observer et les écouter tout en ayant les informations délivrées par notre guide nature ! Soirée émerveillement garanti !

Retrouvez-nous tous les mardis et les vendredis de l’été ! Sur réservation. .

Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Nuit de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56