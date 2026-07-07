Nuit de la chauve-souris Maison de la chauve souris Kernascléden
mardi 7 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden
Informations pratiques
Kernascléden
Nuit de la chauve-souris
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Vous avez envie de découvrir les demoiselles de la nuit ? Lors de la soirée vous pouvez les observer et les écouter tout en ayant les informations délivrées par notre guide nature ! Soirée émerveillement garanti !
Retrouvez-nous tous les mardis et les vendredis de l’été ! Sur réservation. .
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Nuit de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56
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